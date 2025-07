Dovbyk spunta anche il Villarreal | Roma pronta al dialogo

Il futuro di Artem Dovbyk si colora sempre più di incertezza. Dopo i sondaggi di Leeds e Milan, nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Villarreal, deciso a rinforzare il proprio attacco con un profilo fisico, tecnico e già testato nella Liga. A spingere per l’operazione è direttamente Marcelino, tecnico del Submarino Amarillo, che avrebbe indicato l’ucraino come nome ideale per completare il reparto offensivo. La notizia è stata rilanciata dal portale spagnolo Fichajes.net e conferma che i dirigenti del club stanno già valutando la fattibilità dell’operazione, consapevoli che i costi non saranno semplici da sostenere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dovbyk, spunta anche il Villarreal: Roma pronta al dialogo

