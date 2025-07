È cambiato più volte, e in modo repentino, il futuro di Artem Dovbyk in questa lunga estate giallorossa. Prima l’ipotesi di una cessione per esigenze di bilancio UEFA, poi la possibilità di rilancio sotto la guida di Gasperini. Ora, con l’ucraino ancora fermo ai box per un’infiammazione tendinea al ginocchio e con Ferguson che ha stregato il tecnico sin dalle prime sgambate, lo scenario si è ribaltato di nuovo. Non più intoccabile, non più centrale. Dovbyk è ufficialmente sul mercato, e da Trigoria iniziano ad ascoltare proposte. Dopo i sondaggi di Besiktas e Milan, anche il Leeds United ha messo gli occhi sull’ex Girona. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Dovbyk sempre più lontano: Roma alla finestra per Hojlund e Vlahovic