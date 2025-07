Douglas Luiz Juventus dialoghi in corso con quei tre club di Premier | mediazioni al lavoro per trovare un compromesso economico

. Aggiornamenti. Il futuro di Douglas Luiz sembra sempre più lontano dalla Juventus. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista brasiliano ha espresso la propria volontà di lasciare Torino e tornare in Premier League, dove conserva ancora un buon mercato e diversi estimatori. Reduce da una stagione complicata in bianconero, Douglas Luiz è finito ai margini del progetto tecnico di Igor Tudor e la sua cessione è una delle priorità della dirigenza juventina per alleggerire il monte ingaggi e fare spazio a nuovi innesti a centrocampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juventus, dialoghi in corso con quei tre club di Premier: mediazioni al lavoro per trovare un compromesso economico

Il brasiliano non si è presentato al raduno sancendo la definitiva spaccatura col club bianconero. Dialoghi di mercato aperti soprattutto in Premier - Il brasiliano non si è presentato al raduno sancendo la definitiva spaccatura col club bianconero. Lo riporta gazzetta.it