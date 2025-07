Douglas Luiz Juve | qual è la cifra che chiede Comolli per il centrocampista? Retroscena verranno accettate solo offerte di questo tipo per il brasiliano

Douglas Luiz Juve: il prezzo fissato da Comolli per il centrocampista. Verranno accettate solo offerte di questo tipo per il brasiliano. Il calciomercato Juve fissa le sue condizioni e non intende fare un passo indietro. La cessione di Douglas Luiz è una priorità , ma avverrà solo alle regole dettate dalla dirigenza bianconera. Come riportato dal giornalista Gianni Balzarini, il club ha definito la sua posizione irremovibile, comunicando alle pretendenti la cifra e le uniche due formule di pagamento accettate per lasciar partire il centrocampista brasiliano. La richiesta da 40 milioni e le due formule accettate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve: qual è la cifra che chiede Comolli per il centrocampista? Retroscena, verranno accettate solo offerte di questo tipo per il brasiliano

In questa notizia si parla di: luiz - juve - douglas - comolli

Douglas Luiz via dalla Juve: tanti estimatori per il centrocampista brasiliano, ecco la possibile destinazione. Rivelazione - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz via dalla Juve: la possibile destinazione per il centrocampista in caso di addio immediato.

Calciomercato Juve LIVE: Savona nel mirino del City, Douglas Luiz può tornare in Premier League - di Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Juve con una difesa da inventare contro l’Udinese: Tudor cambia ruolo a Locatelli e punta su Douglas Luiz - Igor Tudor dovrà schierare una difesa inedita contro l'Udinese. La Juventus è in piena emergenza nel reparto arretrato per le squalifiche di Kalulu e Savona.

Jadon #sancho più lontano, #douglasluiz e #mckennie sul mercato, #juve a rilento ma #comolli non ha colpe @radiobianconera Vai su Facebook

#Sancho più lontano, #DouglasLuiz e #McKennie sul mercato, #Juve a rilento ma #Comolli non ha colpe @RadBianconera Vai su X

Juve, scoppia il caso Douglas Luiz, una grana in più per Comolli; Douglas Luiz è un problema per la Juventus: Comolli può chiudere la sua cessione entro pochi giorni; Juve, tre esuberi bloccano il mercato in entrata: Comolli cerca il tesoretto da investire.

Douglas Luiz, le scuse non bastano più: tre club in pole e la richiesta Juve - E sarebbe strano il contrario: certo, il mancato approdo di Alberto Costa allo Sporting - Riporta msn.com

I tre giocatori che stanno bloccando il mercato della Juventus: Comolli non se l’aspettava - La Juventus fatica a incassare i 90 milioni previsti da tre cessioni chiave: solo Weah vicino all’addio, ma a cifre inferiori alle attese. Secondo msn.com