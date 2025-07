Douglas Luiz Fenerbahce Mourinho in pressing totale sul brasiliano che però… Cosa filtra sul futuro del centrocampista della Juve

Douglas Luiz Fenerbahce, Mourinho in pressing totale sul brasiliano che però. Cosa filtra sul futuro del centrocampista prossimo all’addio alla Juve. Il futuro di Douglas Luiz  resta uno dei nodi centrali del calciomercato Juve  in uscita. Il centrocampista brasiliano, arrivato nel maxi scambio con l’Aston Villa che ha coinvolto anche Iling-Junior e Barrenechea, potrebbe lasciare Torino dopo una sola stagione. La Juventus è pronta ad ascoltare offerte concrete, ma parte da una base di 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Secondo quanto riportato da Tuttosport, oltre ai club di Premier League che da tempo osservano con attenzione la situazione, nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Fenerbahce, allenato da José Mourinho. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Fenerbahce, Mourinho in pressing totale sul brasiliano che però… Cosa filtra sul futuro del centrocampista della Juve

In questa notizia si parla di: centrocampista - brasiliano - luiz - fenerbahce

Douglas Luiz via dalla Juve: tanti estimatori per il centrocampista brasiliano, ecco la possibile destinazione. Rivelazione - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz via dalla Juve: la possibile destinazione per il centrocampista in caso di addio immediato.

Juve, nuova confessione di Douglas Luiz. La rivelazione del centrocampista brasiliano: «Mi manca l’Aston Villa, mi manca tutto» - Juve, nuova confessione di Douglas Luiz. La rivelazione del centrocampista brasiliano: «Mi manca l’Aston Villa, mi manca tutto» Nostalgia dell’Aston Villa.

Douglas Luiz scrive ai tifosi: il centrocampista brasiliano festeggia così l’importante vittoria sull’Udinese. Il suo messaggio social – FOTO - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz scrive ai tifosi: il messaggio social del centrocampista brasiliano, subentrato nel finale di partita – FOTO.

Il Fenerbahce piomba su Douglas Luiz Dopo la rottura totale avvenuta con la non presentazione del brasiliano al ritiro, si è fatto vivo l’interesse di Mourinho sul centrocampista. Il tecnico portoghese vede in lui il profilo perfetto per la sua mediana Secondo Vai su Facebook

Juventus, su Douglas Luiz c'è anche il Fenerbahce di Mourinho: atteso in Italia il ds dei turchi; Fenerbahce su Douglas Luiz: Mourinho guida l’assalto; Douglas Luiz nel mirino del Fenerbahce: Mourinho lo vuole.

Douglas Luiz resta in uscita, interesse del Fenerbahce: il brasiliano dice no. Vuole solo la Premier - Dopo aver disertato i primi giorni di ritiro senza giustificazione, nella giornata di ieri Douglas Luiz è tornato a Torino e ha chiesto scusa a dirigenza, staff e squadra, ... Come scrive tuttojuve.com

Douglas Luiz, Comolli spera nel Fenerbahce e resta alla finestra per due centrocampisti - Secondo La Stampa, Comolli ha puntato due profili importanti per rinforzare il centrocampo, ma per il momento tutto è fermo. Da tuttojuve.com