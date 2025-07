Douglas Luiz e il rebus futuro | arrivano conferme su quella che dovrebbe essere la prossima destinazione La Juve attende offerte da quel campionato gli ultimi sviluppi

Douglas Luiz e quelle conferme relative al futuro del centrocampista della Juve. I bianconeri attendono offerte da quel campionato. Il caso di Douglas Luiz resta una delle questioni più delicate da gestire per il mercato in uscita della Juventus. Come riportato dal giornalista di Sky Sport, Luca Cilli, il centrocampista brasiliano è a tutti gli effetti un giocatore in partenza, ma la sua cessione è bloccata dalla mancanza di offerte concrete che soddisfino le richieste del club bianconero. Una situazione delicata: rottura con il club, ma si attende l’offerta. Dopo la clamorosa mancata presentazione alla prima settimana di raduno di inizio stagione, la frattura tra Douglas Luiz e la Vecchia Signora è diventata insanabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz e il rebus futuro: arrivano conferme su quella che dovrebbe essere la prossima destinazione. La Juve attende offerte da quel campionato, gli ultimi sviluppi

Tuttosport – Douglas Luiz sui social, nostalgia Premier. Poi il post: “Amo la Juventus” - 2025-05-11 22:56:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Douglas Luiz, la diretta.

Douglas Luiz raccontato da Adriano Bacconi: «La delusione è alta, ha anche pagato una mancanza di umiltà! Ecco cosa non ha funzionato qui alla Juventus» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz è stato raccontato così da Adriano Bacconi. Le dichiarazioni in Tribuna Juve sul centrocampista bianconero e sulla stagione – VIDEO.

Douglas Luiz via dalla Juve: tanti estimatori per il centrocampista brasiliano, ecco la possibile destinazione. Rivelazione - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz via dalla Juve: la possibile destinazione per il centrocampista in caso di addio immediato.

'Yildiz è incedibile': quel no Juve ai 70 milioni Chelsea che dice tutto. Mentre sul mercato ci sono 8 casi aperti (Vlahovic, Douglas Luiz, Arthur, Weah, Kostic, Miretti, Nico e Milik), la società conferma quanto Kenan sia l'uomo attorno al quale costruire una squa

La Juve ha scelto: come conferma anche TMW, Douglas Luiz è sul mercato La società ha deciso di cedere il brasiliano dopo solo un anno per fiondarsi poi su Hjulmand dello Sporting Diteci la vostra su questa decisione #DouglasLuiz #Hjulmand #Juve

Douglas Luiz è tornato, cosa succede adesso con la Juventus: si allenerà con la squadra? Gli scenari e il mercato; Juventus, Douglas Luiz è rientrato alla Continassa dopo l'assenza ingiustificata; Douglas Luiz, storia di un ammutinamento: pace armata con la Juve, multa e valigia pronta.

Douglas Luiz Juventus, dialoghi in corso con quei tre club di Premier: mediazioni al lavoro per trovare un compromesso economico - Douglas Luiz Juventus, dialoghi in corso con quei tre club di Premier: mediazioni al lavoro per trovare un compromesso economico. Come scrive juventusnews24.com

DIRETTA | Calciomercato Juve, intrigo Lookman e scambio con Mourinho: le news del 30 luglio - Ore 7:24 – Cinque spine dentro la Juventus secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina: Weah va allo scontro, Nico blocca Sancho e Douglas è ai margini. Si legge su juvelive.it