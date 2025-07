Dottorati nelle istituzioni AFAM | 15 milioni per la ricerca artistica Bernini firma il decreto

Il Ministro Bernini ha firmato il decreto che stanzia 15 milioni di euro per i dottorati di ricerca dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) per l’anno accademico 2025-2026. Un segnale forte per il sostegno alla formazione artistica di terzo livello in Italia. Risorse nazionali per i dottorati Il finanziamento, firmato dal Ministro dell’Università e . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Università , dalla Regione 3 milioni per i dottorati di alta formazione artistica e musicale - La Regione ha stanziato 3 milioni di euro del Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 per le borse di dottorato di ricerca in Alta formazione artistica, musicale e coreutica nell'anno accademico 2025-206.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha stanziato 15 milioni di euro per l'anno accademico 2025-2026 per il finanziamento dei dottorati di ricerca per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM).

Dottorati di ricerca AFAM, il Ministro Bernini firma il decreto per lo stanziamento da 15 milioni di euro - Anna Maria Bernini, Ministro dell'Università e della Ricerca, ha firmato il decreto che stanzia 15 milioni di euro per il finanziamento dei dottorati di ricerca per l'Alta Formazione Artistica, Musica ... Lo riporta orizzontescuola.it

