Dottorati di ricerca AFAM il Ministro Bernini firma il decreto per lo stanziamento da 15 milioni di euro

Anna Maria Bernini, Ministro dell'UniversitĂ e della Ricerca, ha firmato il decreto che stanzia 15 milioni di euro per il finanziamento dei dottorati di ricerca per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) per l'anno accademico 2025-2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: ricerca - dottorati - afam - ministro

A Bergamo 69 posti per i dottorati di ricerca: anche sull’Intelligenza artificiale - I CORSI. In tutto 11 corsi di dottorato dell’Università di Bergamo, le domande di iscrizione entro il 16 giugno.

Alta formazione, dottorati e ricerca avanzata. L’eccellenza della Scuola Superiore Meridionale - Cuore pulsante dello studio e della conoscenza interdisciplinare, è l’unica ad ordinamento speciale nel Meridione d’Italia

Dottorati di ricerca, introdotti due nuove tipologie di incarico: “post-doc” e “di ricerca”. Di cosa si tratta - La Commissione Cultura, Istruzione e Ricerca del Senato ha approvato un emendamento al Ddl PNRR Scuola 45/25 volto a rafforzare il sistema nazionale della ricerca, in particolare nel segmento dell'accesso e della continuità per i giovani ricercatori.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha stanziato 15 milioni di euro per l’anno accademico 2025-2026 per il finanziamento dei dottorati di ricerca per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM). Per maggiori informazioni: https://mur.gov.it/it/n Vai su X

#newsISPC Un riconoscimento per la ricerca #CNRISPC: Antonino Mazzaglia nominato nel Comitato Scientifico dell Istituto Centrale per l'Archeologia Con Decreto del Ministro della Cultura (DM n.203 del 19 giugno 2025), Antonino Mazzaglia, archeol Vai su Facebook

Università , Bernini firma decreto per 15 milioni a dottorati di ricerca per l’AFAM; Dottorati di ricerca AFAM, il Ministro Bernini firma il decreto per lo stanziamento da 15 milioni di euro; Università , stanziati 15 milioni per i dottorati AFAM: Un traguardo storico per la ricerca artistica.

Università, Bernini firma il decreto che stanzia 15 milioni per i dottorati di ricerca AFAM - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Segnala msn.com

Università, la Sicilia investe sull’alta formazione artistica: 3 milioni per i dottorati Afam - La Regione ha stanziato 3 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo Plus 2021- Si legge su blogsicilia.it