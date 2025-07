Dorothea Lange la donna che raccontava la povertà e le ingiustizie

Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano in collaborazione con Camera– Centro Italiano per la Fotografia di Torino presenta la mostra Dorothea Lange, a cura di Walter Guadagnini e Monica Poggi, che attraverso 140 di scatti celebra la fotografa americana a 130 anni dalla nascita.Un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Negli anni ’30 Dorothea Lange attraversa il Paese per indagare le condizioni di vita dopo la Grande Depressione. Grazie alle sue fotografie vennero alla luce la miseria e la fatica di uomini e donne, migranti nella loro terra. Oggi la mostra dedicata al suo lavoro ci invita a guardare il passato per capire e scongiurare i pericoli del presente - A ttraversano l’Arizona, poi via, verso la California. Viaggiano su una Ford Station Wagon azzurra. È il 1936.

