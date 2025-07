Dorina Vaccaroni la prima divina dello sport italiano | a 60 anni fa ultracycling

Dorina Vaccaroni, un nome che evoca un’atmosfera, un intero periodo. “Iconica”, diremmo oggi. In pedana col suo fioretto già a 14 anni ai Mondiali di Buenos Aires. A 16 alle Olimpiadi di Mosca 1980. E poi le copertine delle riviste, il veloce matrimonio col calciatore Andrea Manzo. La “Divina Dodi”, la prima divina dello sport italiano. Oggi vive tra Asiago e San Diego, in California. E fa centinaia e centinaia di chilometri in bici: si chiama ultracycling. Ha 61 anni e “l’ultima avventura – racconta alla Gazzetta dello Sport – è stata l’Ultracycling Dolomitica, 718 chilometri, 22 passi montani, quasi 20mila metri di dislivello. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Dorina Vaccaroni, la prima “divina” dello sport italiano: a 60 anni fa ultracycling

