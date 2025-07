SarĂ un appuntamento imperdibile quello del 23 agosto, in diretta nazionale su Canale Italia, durante il programma “Notizie Oggi”. A darne notizia è Massimo Martire, giornalista e conduttore della trasmissione, che ha espresso tutto il suo entusiasmo in una dichiarazione carica di gratitudine e ammirazione. «Appuntamento il 23 agosto in diretta alle ore 08:30. Sono felicissimo di avere ospite Dora Romano, felice e onorato di impreziosire il mio programma con una grande attrice. Non vedo l’ora!» Un’anticipazione che ha giĂ creato attesa tra i telespettatori e gli appassionati del grande schermo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Dora Romano ospite d’eccezione a “Notizie Oggi” su Canale Italia: l’annuncio emozionato di Massimo Martire