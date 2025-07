Doppio polo ortofrutticolo tra Lazio e Capitanata 10 milioni per rilanciare l' industria del surgelato

L’industria agroalimentare italiana rafforza le sue basi nel Mezzogiorno e nel Lazio: O.P. Natura Dauna, cooperativa agricola nata in provincia di Foggia e attiva nella trasformazione di ortofrutta fresca, ha emesso un minibond Esg-linked da 10 milioni di euro – sottoscritto da UniCredit e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Lazio-Juventus vale 60 milioni. Tudor vuole stringere per Champions e panchina. Ma c’è una penale - I big match – si sa – valgono doppio ma, quando arrivano nelle ultime giornate, forse anche triplo. è questo il caso di Lazio-Juventus, appuntamento.

Nel Lazio 1,5 milioni di persone soffrono di disturbi mentali: proposta di legge per psicologi in ogni Asl - La proposta di iniziativa popolare proposta dalla consigliera Sara Battisti ha bisogno di diecimila firme in sei mesi per poter approdare in Regione.

Il viaggio a Osaka della Regione Lazio è costato oltre 1,8 milioni di euro. Esposto in corte dei Conti - La spedizione della Regione Lazio allìExpo di Osaka finisce sulla scrivania dei giudici contabili della Corte dei Conti.

Doppio polo ortofrutticolo tra Lazio e Capitanata, 10 milioni per rilanciare l'industria del surgelato - Unicredit e Mediocredito Centrale con garanzia Sace sottoscrivono un minibond Esg a favore di O.

Regione Lazio: 5 milioni per l’innovazione dei giovani professionisti - In arrivo il nuovo bando “ Giovani Attività Professionali ”, una misura da 5 milioni di euro ideata per sostenere lo sviluppo e l’innovazione delle attività professionali avviate da giovani under 40 c ... Riporta ilsole24ore.com