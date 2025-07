Dopo la caccia all’ebreo in autogrill che altro deve succedere?

Che altro deve succedere? Che altro deve succedere, mi chiedo, perché sia convocata una grande manifestazione composta, seria, senza urla contro un antisemitismo che è ormai molto più di un rigurgito? Quale abisso dobbiamo raggiungere? Una volta toccato il fondo, dobbiamo forse scavare ancora? Non basta la scena repellente di un padre picchiato selvaggiamente in un autogrill davanti al figlioletto di sei anni, essendo “colpevoli”, il grande e il piccolo, di indossare la kippah? Quella kippah dovremmo chiedere tutti di poterla portare sulla testa. In primo luogo, chi - come chi scrive non è di religione ebraica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dopo la caccia all’ebreo in autogrill che altro deve succedere?

