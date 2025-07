Dopo 15 anni me ne sono andato da Le Iene Lo spirito degli albori non c’era più I nuovi arrivati sgomitavano Pechino Express? Lasciamo stare | parla Marco Berry

Marco Berry è stato uno dei volti storici de “Le Iene “. Una collaborazione lunga quindici anni, per poi concludersi nel 2011. Una decisione non facile, ma inevitabile a detta del conduttore. “Lo spirito degli albori non c’era più. – ha affermato a Fanpage – Partimmo con un gruppo che non concepiva il concetto di gelosia. Ognuno di noi non lavorava per sé, ma per la squadra. C’era spirito di appartenenza e ci si telefonava per complimentarsi a vicenda. Non era importante chi firmasse un servizio, contava il contenuto. Dopo quindici anni tutto questo si era dissolto”. E ancora: “Probabilmente è stata un’evoluzione naturale favorita dai nuovi arrivati che sgomitavano per andare in onda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

