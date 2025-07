Donnarumma Juventus il PSG non lascia e rilancia | nei prossimi giorni fissato un incontro per cercare un’intesa per…La ricostruzione della situazione

Donnarumma Juventus, il PSG passa dalle intenzioni ai fatti: nei prossimi giorni incontro per parlare di quell’eventualitĂ . Il futuro di Gianluigi Donnarumma resta incerto. Il portiere della Nazionale italiana, classe 1999, è attualmente sotto contratto con il Paris Saint-Germain fino al 2026, ma le trattative per il rinnovo sono in fase avanzata. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tra la dirigenza del PSG e l’ entourage del giocatore, al fine di ridurre la distanza tra domanda e offerta. La richiesta di Donnarumma e del suo agente era giĂ stata comunicata prima della fine della stagione e non è stata modificata dopo la vittoria della Champions League, in cui Donnarumma è stato uno dei protagonisti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

