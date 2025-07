Donnarumma Inter previsto a breve un confronto col PSG | ecco tutta la verità sul flirt con i nerazzurri!

Le opzioni sul tavolo del portiere. Il futuro di Gianluigi Donnarumma resta in bilico. Il portiere della Nazionale italiana, classe 1999, è attualmente sotto contratto con il Paris Saint-Germain fino al 2026, ma i colloqui per il rinnovo stanno entrando nel vivo proprio in queste settimane. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tra la dirigenza del PSG e l’entourage del giocatore, nel tentativo di ridurre la distanza tra domanda e offerta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Donnarumma Inter, previsto a breve un confronto col PSG: ecco tutta la veritĂ sul flirt con i nerazzurri!

In questa notizia si parla di: donnarumma - inter - breve - confronto

Donnarumma rinnova al Psg? Ecco la prima offerta dell’Inter! - Gianluigi Donnarumma è in scadenza a giugno del 2026 ed è ancora in dubbio il suo rinnovo con il Psg.

Hakimi: “Con l’Inter è speciale, ma abbiamo una missione. Sommer? Donnarumma ancora più forte” | Champions League - 2025-05-07 23:50:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Hakimi: “Con l’Inter è speciale, ma abbiamo una missione.

Donnarumma Inter, la rivelazione di Sky: «Manca ancora l’accordo col PSG ed è inevitabile che anche i nerazzurri…» - di Redazione Donnarumma Inter, la rivelazione di Sky: «Manca ancora l’accordo col PSG ed è inevitabile che anche i nerazzurri…».

#Donnarumma-#Psg, previsto un confronto a breve: la veritĂ sull'#Inter Vai su X

L'Inter sembra davvero intenzionata a prendere Gianluigi Donnarumma. Ecco perché Yann Sommer sembra essere in uscita. L'entourage del portiere e la dirigenza nerazzurra si sono incontrati due volte, una delle quali a Milano, per parlare del trasferimento i Vai su Facebook

Donnarumma-Psg, previsto un confronto a breve: la verità sull'Inter; Inter, agente di Donnarumma in sede: Gigio in nerazzurro? Hanno già un portiere...; Enzo Raiola: 'Donnarumma piace a tutti: con l'Inter non c'è nulla, Napoli pura fantasia'. Video.

Donnarumma-Psg, previsto un confronto a breve: la verità sull'Inter - Il portiere è in scadenza di contratto a giugno, manca ancora l'intesa sul rinnovo ma la priorità del giocatore rimane il club francese ... Da calciomercato.com

Donnarumma Inter, anche Gentile lo vuole: «Sogno l’ex Milan alla Juventus. Vedo i nerazzurri nettamente favoriti…» - Donnarumma Inter, Gentile sogna il trasferimento del portiere della Nazionale in bianconero, ma ci sono anche i nerazurri: le ultime Il nome di Gianluigi Donnarumma continua a infiammare il mercato e ... informazione.it scrive