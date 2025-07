Donnarumma e Tonali alla Juventus | doppio colpo scudetto

La Juve a caccia di rinforzi in vista dell’inizio della prossima stagione: servono due acquisti di livello assoluto per la squadra di Tudor Juventus in costruzione e lavori in corso alla Continassa per consegnare a Igor Tudor una rosa di livello per lottare per il vertice in vista della prossima stagione. Gianluigi Donnarumma (LaPresse) – Calciomercato.it L’arrivo di Jonathan David e la conferma di Conceicao certamente non bastano alla ‘Vecchia Signora’ per rientrare tra le candidate allo scudetto, con la dirigenza bianconera frenata anche dalle uscite e dagli esuberi di lusso sul mercato. A consigliare la società sui prossimi colpi è Claudio Gentile: “ Ne servono almeno un paio, ma di livello. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

