Donna trova un enorme pitone sul suo water La polizia lo cattura | È docile amichevole ed è chiaramente un animale domestico Il proprietario si faccia avanti

È entrata in bagno e si è trovata davanti un enorme pitone di 1.5 metri. Paura e panico per una donna del New Hampshire, in America, lunedì 28 luglio. Immediata la chiamata alla polizia. Gli agenti intervenuti hanno individuato l’enorme pitone reale nel bagno e sono riusciti a catturarlo in sicurezza in un contenitore di plastica. Sebbene il pitone sia stato descritto dalla polizia come “docile, amichevole e chiaramente l’animale domestico di qualcuno “, hanno ammesso che è stata un’esperienza snervante. È stato fatto un appello al proprietario per farsi avanti e per la riconsegna del pitone, che si trovava al Derry Animal Control, per poi essere trasferito a un’associazione che si occupa di animali esotici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

