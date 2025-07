Donizetti Festival Fiati non solo grandi nomi | la seconda stagione si arricchisce con seminari formativi

Bergamo. Concerti, masterclass, seminari e ospiti di rilievo internazionale: è questo il ricco cartellone della seconda stagione del Donizetti Festival Fiati, in programma dal 5 settembre al 10 ottobre 2025. Con questa rassegna il Politecnico delle Arti celebra, per il secondo anno di fila, l’eccellenza e la grande tradizione del dipartimento di fiati del conservatorio, offrendo al tempo stesso opportunitĂ formative agli studenti. “Siamo l’ultimo passo della filiera formativa che prepara gli studenti alla professione – sottolinea la direttrice del Politecnico, Daniela Giordano – ed è per questo che la collaborazione con il Teatro Donizetti è per noi fondamentale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

