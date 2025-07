Donazioni di sangue rese più complicate anche a Verona a causa del virus West Nile

La provincia di Verona è entrata ufficialmente nella lista rossa delle aree italiane sottoposte a restrizioni per la donazione di sangue a causa della diffusione del virus West Nile. L’annuncio è arrivato martedì 29 luglio 2025 dal Centro Nazionale Sangue, che ha pubblicato un elenco aggiornato. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: sangue - verona - causa - virus

Settantenne trovato in una pozza di sangue a Villafranca di Verona, svolta nelle indagini: arrestato un uomo a Poggibonsi - Durante la mattinata di ieri, giovedì 8 maggio, i carabinieri della compagnia di Villafranca di Verona, in collaborazione con i colleghi di Poggibonsi (nella provincia di Siena), fanno sapere di aver eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un operaio quarantenne di.

Orrore in un garage a Verona, uomo legato e picchiato a sangue: come è riuscito a liberarsi e a chiedere aiuto - Tre persone arrestate a Verona per sequestro, rapina e furto: vittima attirata in garage, aggredita e derubata.

Donazioni di sangue rese più complicate anche a Verona a causa del virus West Nile; Virus West Nile: anche Verona tra le province con limitazioni per la donazione di sangue; Verona in allerta West Nile, ma il sangue donato è sicuro.

Verona in allerta West Nile, ma il sangue donato è sicuro - West Nile Virus, scatta l’allerta anche a Verona: sangue sicuro grazie ai test preventivi, e chi lo dona può stare tranquillo ... Segnala veronaoggi.it

West Nile, 5 morti in 48 ore. Limitate le donazioni di sangue, Avis: «In Veneto facciamo da anni il test che intercetta il virus» - Il presidente dell’Avis del Veneto, Luca Marcon, rassicura il popolo ... Da ilgazzettino.it