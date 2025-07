Donazioni di sangue nuove restrizioni per il rischio West Nile

La provincia di Catania è entrata ufficialmente nella lista rossa delle aree italiane sottoposte a restrizioni per la donazione di sangue a causa della diffusione del virus West Nile. L’annuncio è arrivato martedì 29 luglio 2025 dal Centro Nazionale Sangue, che ha pubblicato un elenco aggiornato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

West Nile, restrizioni delle donazione di sangue per 31 province - Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 31 le province sottoposte a limitazioni delle donazioni per contrasto del virus West Nile.

