Domani tocca ad Arceci L’ex capo di gabinetto | | Spiegherò tutto quanto

Franco Arceci, ex capo di gabinetto di Matteo Ricci, domani incontrerĂ i magistrati. A differenza di altri, non ha preso tempo: "Arceci attende di poter esporre esattamente il suo operato, che ritiene sempre corretto e conforme. Andremo con piacere — aveva confermato il suo avvocato Maurizio Terenzi, che difende Arceci insieme ad Alberto Bordoni —. SpiegherĂ esattamente ciò che ha fatto e non ha fatto, nella massima trasparenza e volontĂ di chiarire veramente". Una linea diametralmente opposta a quella di Massimiliano Santini, la mente creativa degli eventi pesaresi, ascoltato lunedì ma che si è avvalso della facoltĂ di non rispondere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

