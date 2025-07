Docenti assunti per ruolo da GPS sostegno 25 26 avranno vincolo triennale e quinquennale Quali le deroghe possibili

Docenti assunti da GPS sostegno I fasciaelenchi aggiuntivi a.s. 20252026: vincolo triennale e quinquennale, deroghe e ambiti di applicazione. Le info utili ai futuri incaricati per il ruolo. L'articolo Docenti assunti per ruolo da GPS sostegno 2526 avranno vincolo triennale e quinquennale. Quali le deroghe possibili . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

