DiVincenzo salta l’Europeo per infortunio il 7 agosto arriva Thompson | Datome e Pozzecco caricano l’Italia

Il nuovo cittadino italiano out per problemi fisici. Il CT Pozzecco chiama Darius Thompson: "Soluzione di alto livello per una squadra con identitĂ forte". A pochi giorni dalle prime amichevoli estive dell' Italbasket, cambia il volto della Nazionale azzurra. Donte DiVincenzo, fresco di cittadinanza italiana, non prenderĂ parte al raduno per un problema fisico che si è riacutizzato nelle ultime ore.

