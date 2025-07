Divincenzo non sarà agli Europei con l’Italbasket | ha ricevuto la cittadinanza poi all’improvviso è saltato fuori un infortunio

Donte Divincenzo – cestista Nba dei Minnesota Timberwolves – non parteciperà agli Europei con l’Italia di Pozzecco. Il motivo ufficiale è un infortunio all’alluce, come rivelato dallo stesso giocatore in un videomessaggio durante la conferenza stampa di coach Gianmarco Pozzecco e Gigi Datome. Sfuma quindi sul più bello il sogno di avere il play-guardia dei Wolves all’interno del roster degli azzurri che tra meno di un mese voleranno a Cipro per cominciare Eurobasket 2025. Una mezza figuraccia per tutta l’Italbasket, dal presidente Petrucci in giù. Infatti, sembrava tutto fatto: era arrivata l’agognata firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che aveva conferito a Divincenzo la cittadinanza italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Divincenzo non sarà agli Europei con l’Italbasket: ha ricevuto la cittadinanza, poi all’improvviso è saltato fuori un infortunio

In questa notizia si parla di: divincenzo - agli - europei - infortunio

Pozzecco punta su Divincenzo e Fontecchio per una nazionale vincente agli Europei - di Massimo Selleri Una nazionale che punti a un risultato importante ai campionati europei di fine agosto.

DiVincenzo potrà giocare con l’Italia, ma deve rinunciare agli Europei - (Adnkronos) – Niente Italia per Donte DiVincenzo. Il cestista dei Minnesota Timberwolves, di ruolo guardia, ha ricevuto in tempi record la cittadinanza italiana, ottenuta per 'meriti speciali' per rispondere alla convocazione di Gianmarco Pozzecco e vestire la maglia azzurra ai prossimi Europei di basket, al via il prossimo 28 agosto.

DIVINCENZO: NO PER INFORTUNIO? In attesa della conferenza stampa delle 15, emergono dettagli sul no del giocatore NBA all'Italbasket. E tanti dubbi. Vai su X

Secondo quanto appena riportato da Alessandro Maggi di Sportando alle 15 è prevista una conferenza stampa di Giammarco Pozzecco e Gigi Datome dove annunceranno che Donte DiVIncenzo ha rifiutato l’invito ad unirsi all’Italbasket. Non ce la sentiamo di Vai su Facebook

Divincenzo non sarà agli Europei con l’Italbasket: ha ricevuto la cittadinanza, poi…; Italia, Donte DiVincenzo non giocherà Eurobasket 2025: infortunio all'alluce · Europei di basket; Donte DiVincenzo non giocherà gli Europei di basket con l'Italia: la rinuncia dopo aver appena ricevuto la cittadinanza.

DiVincenzo potrà giocare con l'Italia, ma deve rinunciare agli Europei - Il cestista dei Minnesota Timberwolves, di ruolo guardia, ha ricevuto in tempi record la cittadinanza italiana, ottenuta per 'meriti speciali' per rispondere alla c ... msn.com scrive

DiVincenzo: "Mi dispiace saltare gli Europei, ma voglio giocare con l'Italia Mondiali e Olimpiadi" - "Mi dispiace non poter raggiungere la nazionale questa estate per un problema fisico che negli ultimi giorni, che mi ha costretto a prendere questa difficile decisione". Scrive repubblica.it