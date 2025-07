Ditonellapiaga, le zanzare e la biodiversità virtuosa.

Sere fa sono tornato a casa martoriato dalle zanzare. Succede spesso che in presenza di zanzare sia io quello martoriato. Mi hanno sempre detto che √® una questione legata al sapore del sangue, e come spesso capita rispetto a faccende delle quali nulla sappiamo di certo, finiamo per crederci. Mi avevano anche sempre detto che ‚Äúun gemello non far√† gemelli‚ÄĚ, e il fatto che di l√† ci siano i miei figli gemelli Francesco e Chiara, e che Francesco sarebbe anche stato il nome del mio gemello, non fosse rimasto ucciso durante il parto dal cordone ombelicale, epoche pre-ecografia, attesta che non era quella che potremmo definire una certezza scientifica. 🔗 Leggi su 361magazine.com

