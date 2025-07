Un pezzo di pietra grande quanto un selcino si è staccato dal cornicione esterno del Collegio Raffaello ed è caduto a terra: nessuno è stato colpito, ma è servita un’immediata verifica e messa in sicurezza della parete. Il fatto è accaduto domenica sera, lungo il lato che sia affaccia sull’imbocco di via Veneto. La pietra si è staccata all’altezza delle finestre della Sala Raffaello e fortunatamente non c’era nessuno al di sotto di esse quando è caduta. Il Legato Albani si è immediatamente attivato, tramite il presidente Giorgio Londei, e a proprie spese ha chiamato una ditta specializzata per eseguire una verifica di somma urgenza, effettuata ieri mattina: gli operai hanno controllato palmo a palmo i due lati dell’edificio che fanno angolo con il vicolo di San Filippo, rimuovendo tutti i pezzi pericolanti individuati e togliendo muschi ed erbe da cornicione, trabeazione e colonne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Distacco dal cornicione del Collegio Raffaello