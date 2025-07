Dissesto idrogeologico in Italia | nel 2024 aumenta del 15% la superficie a rischio frane

Secondo l’ultimo rapporto ISPRA, oltre il 23% del territorio italiano è oggi classificato a pericolosità idrogeologica. Cresce anche il numero di comuni esposti a frane, alluvioni ed erosione costiera. Il dissesto idrogeologico in Italia continua a crescere. È quanto emerge dall’edizione 2024 del rapporto ISPRA – il quarto a cadenza triennale – presentato oggi a Roma presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, la superficie nazionale classificata a pericolosità da frana dai PAI (Piani di Assetto Idrogeologico) è aumentata del 15% rispetto al 2021, passando da 55. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Dissesto idrogeologico in Italia: nel 2024 aumenta del 15% la superficie a rischio frane

In questa notizia si parla di: dissesto - idrogeologico - italia - superficie

Riqualificato il parco Leopardi di Torino: effettuati interventi di messa in sicurezza sul dissesto idrogeologico - Il Parco Leopardi è stato riqualificato. Sono stati infatti inaugurati gli interventi di manutenzione straordinaria che sono stati realizzati nell’area verde collinare che si trova a pochi passi da corso Moncalieri.

Dissesto idrogeologico, in gara i lavori per il castello San Giorgio di Tusa - In un breve intervallo di tempo dall’acquisizione delle apposite risorse finanziarie, la Struttura di contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha pubblicato la gara per il consolidamento del costone sul quale si staglia a Tusa, nel.

A Chieti si è costituito il gruppo di lavoro consiliare sul dissesto idrogeologico - A Chieti si è costituito il gruppo di lavoro consiliare sul dissesto idrogeologico. Il gruppo vede coinvolti con l’Ufficio di presidenza quattro consiglieri comunali designati dalla capigruppo quali: quali Carla Di Biase (Fratelli d’Italia), Edoardo Raimondi (Avs), Damiano Zappone (Forza Italia).

REMINDER Presentazione del 4° Rapporto ISPRA sul #dissesto idrogeologico in Italia Mercoledì 30 luglio alle 9:00, Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in diretta streaming Programma e iscrizioni https://isprambiente.g Vai su X

Auguri di buon compleanno all’ ing. Sergio Tumminello soggetto attu?attore per il contrasto al disseto idrogeologico. “Io vi ringrazio per la sorpresa ma oggi io non faccio il compleanno”! PANICO! E poi aggiunge: il compleanno oggi lo fa mia moglie! OGNI TA Vai su Facebook

Dissesto idrogeologico, Ispra: +15% di territorio a rischio frane; ISPRA, l’Italia non sta migliorando sul dissesto idrogeologico; Sette milioni di italiani vivono in zone a rischio frane e alluvioni.

Dissesto idrogeologico in Italia: nel 2024 aumenta del 15% la superficie a rischio frane - Dissesto idrogeologico in Italia: nel 2024 aumenta del 15% la superficie a rischio frane e alluvioni. Riporta lanotiziagiornale.it

Dissesto idrogeologico, Ispra: +15% di territorio a rischio frane - (askanews) – Aumenta del 15% la superficie del territorio italiano a pericolosità per frane dei Piani di Assetto Idrogeologico – PAI, passando dai 55. Scrive askanews.it