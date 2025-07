Dissesto idrogeologico 5,7 milioni di italiani vivono in aree a rischio frane

Sono 5,7 milioni gli italiani che vivono in aree a rischio frane, di cui 1,28 milioni risiedono in zone classificate a maggiore pericolosità . È quanto emerge dal quarto Rapporto sul dissesto idrogeologico in Italia realizzato dall'Ispra, che aggiorna al 2024 la mappa della vulnerabilità del territorio nazionale. Il quadro che ne esce è preoccupante: milioni di persone, edifici, attività economiche e beni culturali sono esposti a un livello di rischio significativo. Secondo il rapporto, risultano coinvolti oltre 582 mila nuclei familiari, 742 mila edifici, quasi 75 mila imprese e 14 mila beni culturali.

