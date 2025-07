Disegno tecnico | scattano le lezioni

Venti ore circa per fornire le conoscenze basilari del disegno meccanico. Prende il via a metĂ settembre il corso di lettura del disegno meccanico, destinato a persone interessate ad acquisire le basi del disegno meccanico da applicare ai processi produttivi. Il disegno meccanico o disegno tecnico serve a progettare e realizzare oggetti o dispositivi meccanici. Nello specifico, in un disegno meccanico esecutivo si possono trovare tutte le informazioni necessarie per creare l’oggetto disegnato. Dalle tipologie di materiale da usare per ogni componente ai dettagli tecnici sulle dimensioni, la forma e le caratteristiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it