Diritto allo studio libri di testo più accessibili | il governo stanzia più fondi e Valditara promette misure nella prossima Legge di Bilancio | Allo studio ulteriori detrazioni

Nel corso del Question Time alla Camera, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha delineato l'impegno del Governo per garantire l'effettivo diritto allo studio di tutti gli studenti italiani. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Perugia. Leonelli presenta la nuova mission di A.Di.S.U.: al centro lo studente, tra diritto allo studio, coesione sociale e cultura - È stata presentata oggi a Palazzo Donini, in conferenza stampa, la nuova missione dell’A.Di.S.U. Umbria.

"Quei divieti negano il diritto allo studio". Parla la madre di un bimbo con ’Dsa’ - Una scuola media della Lunigiana pone il divieto di registrare le lezioni in classe dei docenti per questioni legati alla difesa della privacy degli alunni.

La ministra Bernini e l’occupazione del Rettorato: “Negato il diritto allo studio” - Alcuni studenti universitari del collettivo Cambiare Rotta, la mattina di giovedì 30 maggio, hanno occupato simbolicamente il Rettorato dell’Università di Bologna.

Educazione affettiva a scuola e caro libri di testo, Valditara risponde al Question Time alla Camera – DIRETTA ore 15,30 - Oggi, 30 luglio, dalle ore 15,00, si svolge il question time alla Camera dei Deputati con i ministri Ciriani, Giorgetti, Locatelli, Pichetto Fratin e Valditara. Si legge su tecnicadellascuola.it

Il Ministro Valditara oggi al Caffè . Ecco il saggio sul buon senso - Sarà il Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara l’ospite dell’incontro al Caffè della Versiliana di questo pomeriggio alle 18,30. Lo riporta msn.com