Chi incassa di piĂą dai diritti TV? La Lega Serie A ha pubblicato i dati ufficiali della distribuzione per la stagione 202425, che vede l’Inter in testa con 81,9 milioni di euro nonostante lo scudetto vinto dal Napoli. La Roma si conferma al quinto posto, con un introito di 61,2 milioni, davanti a Lazio, Atalanta e Fiorentina. Il totale delle risorse nette scende a 898 milioni, in forte calo rispetto ai 1.072 milioni dell’annata precedente. Una flessione che impatta sulle singole quote, distribuite in base ai criteri della Legge Melandri: il 50% in parti uguali, il 28% legato ai risultati sportivi (recenti e storici), il restante 22% in base all’indice di radicamento sociale, tra cui affluenza, ascolti e utilizzo dei giovani. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Diritti TV Serie A 2024/25, Inter davanti a tutti: Roma quinta con 61,2 milioni