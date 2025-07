Diritti Tv Inter record di incassi in Serie A! Primo posto nella classifica 2024 2025 con 81,9 milioni di euro

Diritti Tv, leader nella ripartizione dei diritti televisivi: il club nerazzurro precede Napoli, Juventus e Milan. Tutte le cifre ufficiali. La stagione 20242025 ha confermato l’ Inter non solo ai vertici del campo, ma anche in cima alla classifica degli incassi da diritti TV. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il club nerazzurro è risultato il primo tra i 20 di Serie A per introiti derivanti dalla ripartizione centrale dei diritti televisivi, con un totale di 81,9 milioni di euro. Una cifra importante, che si distacca sensibilmente da quella percepita dal Napoli, campione d’Italia in carica, fermo a 67,8 milioni di euro, e dalla Juventus, che ha incassato 67,7 milioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Diritti Tv Inter, record di incassi in Serie A! Primo posto nella classifica 2024/2025 con 81,9 milioni di euro

In questa notizia si parla di: diritti - inter - incassi - classifica

Inter, gli avvocati dei tifosi sul caso abbonamenti: «Una violazione dei diritti» - I tifosi dell’Inter sono sul piede di guerra dopo lo stop annunciato dalla società agli abbonamenti e agli accessi a San Siro per le persone «non gradite» dopo l’inchiesta Doppia Curva.

L’Inter batte il Napoli solo sui diritti tv: azzurri secondi, 14 milioni di distacco (Gazzetta) - Questo pomeriggio sono stati resi noti dalla Gazzetta gli incassi dei club di serie A derivanti dai diritti tv che vedono il Napoli al secondo posto della graduatoria.

Diritti TV Serie A 2024/25, Inter davanti a tutti: Roma quinta con 61,2 milioni - Chi incassa di più dai diritti TV? La Lega Serie A ha pubblicato i dati ufficiali della distribuzione per la stagione 2024/25, che vede l’Inter in testa con 81,9 milioni di euro nonostante lo scudetto vinto dal Napoli.

Diritti TV 2024/2025, Roma quinta per incassi L’Inter guida la classifica con 81,9 mln, davanti a Napoli (67,8), Juventus (67,7) e Milan (67,3). La Roma incassa 61,2 milioni, più di Lazio, Atalanta e Fiorentina. #ASRoma #DirittiTV #SerieA #Inter #Napoli #Ju Vai su X

«L’Inter entra nella TopTen degli incassi con 32 milioni, Juve a “soli” 23. » Il Mondiale per Club a 32 squadre si è chiuso negli Stati Uniti con il Chelsea di Maresca che ha messo le mani sia sul trofeo che su un premio da capogiro: oltre 100 milioni di euro per l Vai su Facebook

Classifica Serie A: quanto vale in € ogni posizione del campionato: al 1° quasi 19 milioni; Diritti Tv Serie A: Roma sesta in classifica per incassi ottenuti; Inter oltre i 100 milioni, Milan e Juve a 87: i diritti tv della Serie A squadra per squadra.

L’Inter batte il Napoli solo sui diritti tv: azzurri secondi, 14 milioni di distacco (Gazzetta) - L'Inter batte il Napoli sui diritti tv: tra azzurri e nerazzurri ballano 14 milioni di euro di differenza. Come scrive ilnapolista.it

Serie A, la classifica ricavi diritti tv: il Napoli scudettato prende 14 milioni in meno dell'Inter - È una classifica ribaltata, rispetto al responso del campo, quella che emerge dalla ripartizione ufficiale dei diritti tv della Serie A 2024- Da msn.com