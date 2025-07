Un bilancio decisamente positivo per Dinner in the Sky, che dal 22 al 27 luglio ha trasformato Darsena in un palcoscenico a cielo aperto per un’esperienza gastronomica spettacolare. Per sei giorni, la città ha ospitato aperitivi e cene sospese a 50 metri d’altezza, accogliendo centinaia di partecipanti da tutta Italia e persino dall’estero. Un evento che ha saputo coniugare alta cucina, adrenalina e promozione del territorio, contribuendo a rafforzare l’immagine della città. Il dato più rilevante riguarda proprio la provenienza del pubblico: oltre l’80% dei partecipanti è giunto da fuori provincia, con un afflusso consistente da regioni come Piemonte, Trentino, Veneto ed Emilia-Romagna, ma anche da città più lontane come Milano, Roma, Napoli, Frosinone, Piacenza, Padova, e persino dalla Svizzera, con diversi ospiti arrivati da Lugano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dinner in the Sky, serata di grande successo