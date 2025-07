Dimessa dall'ospedale col torcicollo e muore a 31 anni | per la morte di Sofia Rossi indagati tre medici

Sofia Rossi, dimessa dall'ospedale con un torcicollo e morta quattro giorni dopo: sul caso sono indagati tre medici con ipotesi di omicidio colposo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: dimessa - ospedale - torcicollo - sofia

Dengue, è stata dimessa dall'ospedale la paziente pisana ricoverata - Pisa, 22 luglio 2025 – È stata dimessa nei giorni scorsi la donna residente nella provincia di Pisa che era risultata positiva alla Dengue dopo un recente viaggio nel Sud-Est Asiatico.

Donna cade in mare vicino all'Amerigo Vespucci a Palermo: dimessa dall'ospedale torna e riabbraccia i soccorritori - E’ tornata al porto di Palermo nei pressi dell’Amerigo Vespucci, Silvia Bruno la volontaria della protezione civile che è finita in mare mentre stava accompagnando una donna disabile per una visita sulla nave scuola della marina che sta facendo tappa nel capoluogo siciliano.

Elvezia, 100 anni, operata al cuore e dimessa in 24 ore: intervento da record all’ospedale Goretti di Latina - ABBONATI A DAYITALIANEWS Una centenaria di Latina ha recentemente superato con successo un intervento delicato presso la Cardiologia ed Emodinamica dell’ ospedale Santa Maria Goretti.

Dimessa dall’ospedale con una diagnosi di “torcicollo”, Sofia Rossi è morta pochi giorni dopo in casa, a soli 31 anni Vai su Facebook

Morte di Sofia Rossi, indagati per omicidio colposo tre medici dell'ospedale di Cassino: fu dimessa con diagnosi di cervicalgia; È solo un torcicollo”, Sofia muore poco dopo le dimissioni: indagati tre medici; Dimessa dall'ospedale col torcicollo e muore a 31 anni: per la morte di Sofia Rossi indagati tre medici.

Dimessa dall’ospedale col torcicollo e muore a 31 anni: per la morte di Sofia Rossi indagati tre medici - Sofia Rossi, dimessa dall'ospedale con un torcicollo e morta quattro giorni dopo: sul caso sono indagati tre medici con ipotesi di omicidio colposo ... Come scrive fanpage.it

Dimessa dall’ospedale con un torcicollo, muore a 31 anni: venerdì i funerali di Sofia Rossi - Si terranno venerdì 25 luglio 2025 i funerali di Sofia Rossi, la trentunenne morta dopo essere stata ricoverata e dimessa con un torcicollo ... Segnala fanpage.it