dilettanti definiti i gironi occhio a ferrara

Il Crer ha reso nota la composizione dei gironi dei campionati di sua competenza, dall’ Eccellenza alle giovanili regionali. Sono ben cinque le ravennati, tutte inserite nel girone B – come sempre i gruppi sono a 18 squadre – impegnate in Eccellenza: Faenza, Massa Lombarda, Russi, Sanpaimola e Solarolo. Assieme alle bizantine tutte le romagnole ma con un pericolosissimo avversario, primo candidato alla promozione: l’ Ars et Labor Ferrara, la nuova società , di proprietà argentina, che di fatto ha raccolto l’eredità della Spal, mutuandone anche la seconda parte del nome. Con gli estensi ci saranno le forlivesi Fcr Forlì e Fratta Terme ma anche la cesenate Sampierana, poi le riminesi Pietracuta e Young Santarcangelo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

