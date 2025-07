Diletta Leotta in onda vestita così | scarica di insulti

Sono giorni intensi per Diletta Leotta. Mentre il marito a distanza Loris Karius, portiere tedesco dello Schalke 04, è stato protagonista di un'altra clamorosa gaffe in campo nel match amichevole contro il Siviglia (gli avversari non hanno approfittato della sua drammatica, goffissima uscita a vuoto, ma hanno comunque vinto 4-2), la conduttrice siciliana e volto sexy di DAZN e del calcio italiano sia in tv sia sui social si è goduta di qualche giorno di vacanza insieme all'amica Elodie a Ibiza. Il volo privato con cui le due dive hanno raggiunto l'isola spagnola ha scatenato le dita dei criticoni in servizio perenne attivo che su X le hanno accusate di aver avuto poco rispetto per l' ambiente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Diletta Leotta in onda vestita così: scarica di insulti

