Dilaga il train-surfing | l' ultima follia dei ragazzi appesi al treno in corsa

Si torna purtroppo a parlare di train-surfing, una sfida social molto pericolosa e popolare fra i giovani. La challenge consiste nel saltare su un treno, raggiungere il tetto e restare aggrappati al convoglio in corsa fino all'arrivo della prima fermata disponibile. Non c'è bisogno di spiegare quali siano i concreti rischi. Questa gara insensata, pensata unicamente per farsi grandi sulle piattaforme online, ha già causato diverse vittime all'estero. Un recente filmato diffuso online ha riportato all'attenzione questo triste fenomeno. Alcuni giorni fa, infatti, è stato diffuso un video in cui alcuni giovani si cimentavano nell'impresa sulla tratta Brescia-Iseo-Edolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dilaga il train-surfing: l'ultima follia dei ragazzi appesi al treno in corsa

In questa notizia si parla di: train - surfing - treno - corsa

La follia train-surfing di due ragazzi: aggrappati al treno in corsa sfidano la morte per un video e qualche like - MARONE – Sono saliti sul tetto di un treno in corsa in direzione Valle Camonica cimentandosi in quella che per loro è un’impresa temeraria, ma che in realtà è un gioco pericoloso, che, oltre a far loro rischiare la vita, potrebbe costare caro in termini economici dato che potrebbero prendere una multa salatissima.

Il video dei ragazzini che viaggiano appesi ai treni della metro a Milano: cos’è il pericoloso “train surfing” - Un video diffuso sui social immortala due giovani che viaggiano aggrappati all'ultimo vagone della metro verde M2 a Milano.

Train surfing nella metro di Milano: adolescenti si aggrappano ai vagoni in corsa - Saltano sui treni della metropolitana in corsa, restano aggrappati per tutto il viaggio, in equilibrio precario.

I video sono stati postati su Instagram: i giovani hanno fatto quello che viene definito “train surfing”, ovvero viaggiare attaccati o in equilibrio esternamente ai treni. Vai su Facebook

Ferrovie: Train surfing sulla Brescia - Iseo - Edolo, indagini in corso Vai su X

La follia train-surfing di due ragazzi: aggrappati al treno in corsa sfidano la morte per un video e qualche like; Video sui tetti dei treni in corsa: cos’è il train surfing sui social; ?? Salgono sul tetto del treno e rischiano la vita: è la nuova sfida dei social.

La follia train-surfing di due ragazzi: aggrappati al treno in corsa sfidano la morte per un video e qualche like - Gli investigatori stanno passando al setaccio le telecamere di treni e stazioni per identificare i “temerari” ... Da msn.com

Video sui tetti dei treni in corsa: cos’è il train surfing sui social - Il fenomeno ha preso piede tra gli anni Ottanta e Novanta in Europa ed è poi arrivato anche in Italia: ora è una sfida online ... Lo riporta giornaledibrescia.it