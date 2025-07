Digiuno per Gaza | operatori sanitari toscani in prima linea Contro il genocidio

“Non possiamo restare in silenzio di fronte alla tragedia di Gaza, dove – dopo 21 mesi di guerra e oltre 60.000 vittime, tra cui moltissimi bambini – adesso si muore di fame. Il governo di Israele sta compiendo un genocidio e affamando deliberatamente un intero popolo. Ci opponiamo a questa barbarie con i nostri corpi ed il nostro volto”. Lucca, Ospedale San Luca (Foto Fb Massimo De Luca) Massa, Ospedale del Cuore (Foto Fb Mayer Pat) Centinaia di operatori sanitari, medici, infermieri, amministrativi, in prima linea in Toscana fotografati davanti alla struttura sanitaria in cui lavoravano con il cartello ‘ Digiuno contro il genocidio a Gaza “, con tanto di hastag #digiunogaza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

