Digiuno per Gaza | oltre 800 operatori sanitari toscani davanti a ospedali e Asl

Firenze, 30 luglio 2025 - " Come persone, e come operatori e operatrici del Servizio Sanitario Toscano, non possiamo restare in silenzio di fronte alla tragedia di Gaza, dove - dopo 21 mesi di guerra e oltre 60.000 vittime, tra cui moltissimi bambini - adesso si muore di fame". Inizia così l'appello sottoscritto via whatsapp da oltre 800 operatori, in crescita di ora in ora, del servizio sanitario toscano che dal 29 luglio si alternano nel digiuno a staffetta davanti ad oltre 40 sedi ospedaliere e territoriali, distretti sanitari, pronto soccorso, uffici amministrativi per protestare contro il genocidio in corso a Gaza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

