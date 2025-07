Diffondo le tue foto intime sui social L' incubo di una 14enne perseguitata dall' ex

Un 14enne era perseguitata dal suo ex, che la minacciava di diffondere foto intime sui social. I carabinieri hanno chiuso il cerchio sulla storia che ha preso corpo nel litorale a sud di Roma. Un 19enne italiano è stato arrestato.Secondo quanto ricostruito dai militari, l'indagine ha preso piede. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Ricatta la ex di 15 anni: “Pubblico le tue foto intime”. Si erano conosciuti sui social - Ancona, 10 giugno 2025 – Si erano conosciuti sui social, lei 15 anni, lui 26 anni. Una grossa differenza di età che però non aveva impedito di far sbocciare l’amore tra loro.

Apre un finto profilo social e ricatta un uomo con foto intime inviate online: denunciato 23enne - La polizia ha identificato e denunciato un ragazzo di 23 anni perché ritenuto il presunto responsabile di un caso di estorsione sessuale online.

Chi è Chris Robinson, l’atleta virale sui social per aver vinto i 400 ostacoli nonostante la “fuga” delle parti intime - Forse avrà frainteso (e anche esagerato) quando il suo allenatore gli ha detto che per vincere “bisogna tirare fuori gli attributi”.

