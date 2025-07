Difesa Usa | risposta immediata a chi minaccia la Nato

"Siamo pronti a scoraggiare qualsiasi minaccia all'alleanza NATO. Questo è ciò che facciamo quando operiamo in mare. E in realtà , quotidianamente, ci concentriamo solo sul nostro addestramento e sulla nostra capacità di essere pronti a qualsiasi cosa ci capiti, che si tratti delle condizioni meteorologiche che a volte sono difficili in mare, o di un problema, o se serve assistenza umanitaria a qualcuno in mare che ha bisogno del nostro aiuto: andiamo e lo assistiamo. Lo abbiamo già fatto più volte durante questa missione, e se c'è una crisi nella regione, siamo in grado di rispondere anche a quella.

Nato, Rutte: più spese militari davanti alla minaccia russa - Rutte: “Nato più sicura solo se si spende più del 2% del Pil” “Dobbiamo assicurarci di spendere abbastanza per rendere la Nato sicura.

Trump minaccia tariffi 50% e chiede revisione norme UE prima dei vertici G7 e Nato - Da tempo Donald Trump manifesta apertamente il suo disappunto verso l’Unione Europa e le politiche di Bruxelles, che secondo lui sono state istituite con l’intento di sfruttare gli Stati Uniti.

Rutte (Nato): Russia rimane la minaccia più significativa e diretta - Milano, 28 mag. (askanews) - "L'Islanda è un fermo sostenitore dell'Ucraina, dall'addestramento del personale militare e dal supporto alle attività di sminamento al supporto umanitario e all'approvvigionamento di armi".

Mosca: Nato strumento di aggressione e scontro. Rutte conferma Ucraina nella Nato; Rutte: “La NATO deve aumentare del 400% la sua difesa aerea”; Putin minaccia vendetta nei confronti dell'Ucraina, l'allarme della Nato: Pronti a una reazione devastante.

Difesa collettiva e democrazia, il legame che regge la Nato secondo Perestrello - Il 4 aprile 1949, i leader di 12 Paesi in Europa e Nord America presero un solenne impegno: difendersi reciprocamente e difendere i valori che condividevano. Secondo formiche.net

Polonia, scramble in volo dopo il maxi-attacco di droni e missili della Russia in Ucraina. Massima allerta dei sistemi di difesa aerea - La Polonia ha fatto decollare i propri aerei militari in risposta alla minaccia rappresentata da un forte attacco combinato di droni e missili da parte delle forze russe contro ... Lo riporta msn.com