Difesa e contropiede per il nuovo Milan di Allegri Ma un big … | VIDEO

Sta prendendo forma il nuovo Milan di Massimiliano Allegri: ecco come, alla luce delle indicazioni dell'amichevole contro il Liverpool. Con l'ottima prestazione nell'amichevole di Hong Kong contro il Liverpool, il Milan di Massimiliano Allegri sta prendendo sempre più forma. I principi tattici sembrano chiari: difesa forte e organizzata e contropiede letali, guidati da Rafael Leão. Nell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', si è discusso su quello che potrebbe essere l'undici titolare dei rossoneri, con un big che potrebbe essere sacrificato.. Guarda il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Difesa e contropiede per il nuovo Milan di Allegri. Ma un big … | VIDEO

In questa notizia si parla di: milan - allegri - difesa - contropiede

