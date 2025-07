Difesa civile di Gaza almeno 30 uccisi in attesa degli aiuti

La Protezione civile di Gaza ha dichiarato che le forze israeliane hanno aperto il fuoco sui palestinesi in attesa di ricevere aiuti umanitari nella Striscia di Gaza settentrionale, indicando un bilancio provvisorio di 30 vittime, mentre al Jazeera indica in 75 morti il totale dei palestinesi uccisi in tutta la Striscia dall'alba di oggi. "Almeno 30 persone sono state uccise in attesa di aiuti a nord di Gaza City", ha dichiarato all'Afp il portavoce della difesa civile Mahmud Bassal, aggiungendo che oltre 300 persone sono rimaste ferite. Mohammed Abu Salmiya, direttore dell'ospedale Al-Shifa di Gaza City, ha intanto dichiarato all'Afp che la sua struttura ha ricevuto 35 corpi di persone uccise nella sparatoria avvenuta nei pressi del valico di Zikim, punto di accesso per i camion di aiuti umanitari diretti nella Striscia di Gaza.

De Luca al Salone del Libro di Torino: “Una vergogna per il mondo civile quello che sta accadendo a Gaza” - “In questo momento sta arrivando nell’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli un bambino di tre anni devastato dalle bombe israeliane.

L'applauso del Salone del Libro per Vincenzo De Luca: "A Gaza una vergogna per il mondo civile" | Video - Quel che sta accadendo a Gaza è una vergogna per il mondo civile. A dirlo è stato Vincenzo De Luca, il governatore della Campania, durante l’inaugurazione del Salone del Libro di Torino e la platea gli ha tribuito un lungo e sentito applauso.

Gaza: 50 morti negli attacchi israeliani secondo la Protezione civile di Hamas - La Protezione civile di Gaza gestita da Hamas afferma che 50 persone sono state uccise negli attacchi israeliani nella Striscia dopo la mezzanotte.

Gaza, Tajani “Israele acceleri la distribuzione degli aiuti umanitari” - ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia chiede al Governo israeliano l’accelerazione dell’ingresso e della distribuzione degli aiuti in attesa. Segnala msn.com