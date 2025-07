Difendersi dalle bufale e insegnare il pensiero critico ci vuole metodo | concluso il progetto Fake you

Dotare gli studenti degli strumenti necessari per sviluppare un approccio critico alle informazioni, specialmente online. Era questo l’obiettivo del progetto “Fake You”, l’iniziativa promossa dall’associazione Metropolis di Messina nell’ambito dell’European Solidarity Corps (ESC) e che ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

