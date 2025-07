Prosegue il tormentone in casa Juventus sul futuro del centravanti serbo: non sono da escludere clamorose sorprese alla Continassa La Juventus continua gli allenamenti alla Continassa, in attesa della partenza nel fine settimana per la Germania per proseguire il ritiro precampionato. Dusan Vlahovic (LaPresse) – Calciomercato.it Igor Tudor si aspetta ulteriori rinforzi dalla societĂ , che per il momento oltre alla conferma di Conceicao ha portato Jonathan David alla corte dell’allenatore croato. Il centravanti canadese ex Lille verrĂ presentato questo pomeriggio e nelle scorse settimane è sbarcato a parametro zero a Torino dopo la fine del contratto con i francesi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Dietrofront Juve: “Vogliono la conferma di Vlahovic”