Diego Spagnoli cittadino onorario di Frassinoro | un legame autentico tra musica territorio e comunità

“Una figura di riferimento costante per la Scuola di Musica di Frassinoro, un professionista generoso e passionale con un perpetuo interesse per la comunitĂ diFrassinoro e nei confronti della nostra Scuola di Musica, dimostrando un affetto sincero e una vicinanza concreta con la nostra comunità ”. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: musica - comunitĂ - frassinoro - diego

Musica, assaggi e fotografia all’Open Day della Casa di comunità - Porte aperte alla Casa della Comunità di Montecchio sabato 10 maggio 2025 dalle ore 9 alle ore 13.30.

ComunitĂ educante, gran finale. Tutti al Castello fra sport e musica - CreativitĂ , immaginazione, crescita, innovazione. Sono le parole chiave scelte dai ragazzi, per la festa di chiusura di Prato ComunitĂ Educante, il progetto promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio in collaborazione con Intesasanpaolo.

Aircella Ruvida Festival: musica, ambiente e comunità si incontrano nel cuore dell’Arcella - A volte, la bellezza nasce proprio dove meno te l’aspetti. In una strada che si trasforma in palco, in un quartiere che si fa casa per la musica, nella voglia di stare insieme e costruire qualcosa di nuovo.

Diego Spagnoli cittadino onorario di Frassinoro: un legame autentico tra musica, territorio e comunità ; Frassinoro, cittadinanza onoraria a Diego Spagnoli, manager di palco nelle tourneè di Vasco Rossi; Frassinoro, cittadinanza onoraria a Diego Spagnoli, manager di palco nelle tourneè di Vasco Rossi.