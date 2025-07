Dieci anni in un canile poi la sua vita è cambiata per sempre grazie a un hotel di lusso | l’incredibile storia del cane Thor da randagio a ospite ‘vip’

A volte basta poco per stravolgere completamente la propria vita. È quello che avrà pensato il cane Thor, che ha lasciato il canile dopo dieci anni grazie a una vacanza in un hotel di lusso. Quando nemmeno se lo aspettava più. “Thor è stato abbandonato per strada quando aveva circa due anni. Nonostante avesse un microchip, non è stato possibile rintracciare il proprietario”, racconta Joanna Ramonell a People. Poi l’incredibile svolta grazie a un hotel di lusso. Il Nobu Hotel Ibiza Bay ha deciso di lanciare un programma esclusivo per i cani, per rendere confortevole non solo l’esperienza degli ospiti umani ma anche di quelli a quattro zampe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Dieci anni in un canile, poi la sua vita è cambiata per sempre grazie a un hotel di lusso”: l’incredibile storia del cane Thor, da randagio a ospite ‘vip’

