Diddy ci riprova richiesto il rilascio su cauzione | Trump sta pensando alla grazia?

Diddy ci riprova: dopo i tre tentavi degli ultimi mesi, ha proposto ad un giudice il rilascio su cauzione, a seguito delle accuse per le quali è in attesa della sentenza finale prevista ad ottobre: al tempo stesso si potrebbe fare largo l’ipotesi grazia da parte del presidente Donald Trump Il rapper è stato dichiarato colpevole di induzione alla prostituzione ma è stato assolto dall’accusa di racket e traffico sessuale all’inizio del mese di luglio. Attualmente Combs è in detenzione presso il Metropolitan Detention Center di Brooklyn, dove è detenuto dal suo arresto lo scorso settembre. In un documento depositato in tribunale il 29 luglio, il legale di Diddy, Marc Agnifilo ha sostenuto che le condizioni nel centro di detenzione sono pericolose, osservando che altri condannati per reati simili venivano solitamente rilasciati prima della sentenza, secondo quanto riportato da Sky News. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

