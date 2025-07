Didattica e formazione | Tempo pieno alle Elementari Abbiamo vinto la battaglia

Missione compiuta, una prima elementare su due a settembre avrà il tempo pieno scolastico. Sono state concesse le ore aggiuntive che consentiranno all’ istituto scolastico Sant’Andrea di Porto Santo Stefano di programmare, in una delle due prime elementari formata da 21 bambini, l’offerta formativa su tempo pieno. Una conquista per cui il Comune argentarino, in primis con l’assessora all’Istruzione Paola Pucino (nella foto), si è battuta fino alla fine con il Provveditorato, con la Provincia e con la Regione. A settembre i 44 nuovi alunni andranno a formare due prime (e non tre come lo scorso anno) di cui una avrà dunque il tempo pieno, come da richiesta dei genitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

